ЕЭК продлила действие пошлины на нержавеющие бесшовные трубы из КНР и Малайзии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила антидемпинговую пошлину в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, ввозимых на территорию ЕАЭС из КНР и Малайзии, до 5 марта 2024 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.

"Срок действия применяемой меры должен был истечь 11 декабря 2023 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 6 марта 2023 года начато повторное антидемпинговое расследование", - говорится в сообщении.

Антидемпинговая пошлина в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали из КНР установлена в 2013 году в размере 19,15% от таможенной стоимости. В 2017 году действие меры распространено на Малайзию, а в 2018 году ее действие было продлено еще на пять лет.