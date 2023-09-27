Equinor получила разрешение на разработку месторождения Роузбанк

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Британский энергетический регулятор выдал норвежской компании Equinor разрешение на разработку нефтегазового месторождения Роузбанк в Северном море, пишет Financial Times.

Норвежская госкомпания ожидает добыть на месторождении около 300 млн баррелей нефти за все время работы проекта. Пиковая добыча, как ожидается, достигнет 69 тысяч баррелей в сутки.

Правительство Великобритании приветствовало решение регулятора, поскольку "страна по-прежнему полагается на нефть и газ, и это не изменится в ближайшие десятилетия".

Член парламента от "Зеленых" Кэролайн Лукас, напротив, раскритиковала такое решение.

"Никто не говорит, что нам нужно немедленно перекрыть краны на месторождениях. Просто намерение добывать больше нефти и газа тогда, когда нам нужно постепенно от них отказываться, безрассудно", - сказала она.

Гилад Майерсон, председатель совета директоров Ithaca Energy, миноритарного партнера Equinor на проекте Роузбанк, выразил удовлетворение выдачей разрешения на разработку месторождения и постарался развеять опасения эко-активистов.

"В настоящее время Великобритания является нетто-импортером нефти и газа. Цель состоит в том, чтобы добиться минимально возможных выбросов (парниковых газов - ИФ) на каждый добытый баррель. Мы обладаем возможностью добывать нефть и газ на наших месторождениях со значительно меньшими выбросами", - сказал он в интервью BBC.

Ithaca, которой принадлежит 20% проекта, и Equinor совместно планируют инвестировать в разработку месторождения $3,8 млрд.