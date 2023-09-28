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Набсовет Мосбиржи утвердил стратегию до 2028 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития группы до 2028 года, говорится в сообщении торговой площадки.

Мосбиржа нацелена выйти на чистую прибыль по МСФО не менее 65 млрд рублей к 2028 году.

"Наша цель - иметь прибыль на уровне 65 млрд рублей и выше к 2028 году с устойчивой тенденцией к росту. Достичь мы этого собираемся за счет высоких темпов роста комиссионного дохода - CAGR в размере 13% и выше. Мы будем стремиться к 2028 году достичь соотношения операционных расходов к комиссионному доходу (Cost to F&C income ratio) на уровне диапазона 50-55%. Мы не видим рентабельность капитала (ROE) ниже, чем 18%", - сказал председатель правления биржи Юрий Денисов журналистам.

По итогам 2022 года Мосбиржа получила 36,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 29,2% больше, чем в 2021 году (28,1 млрд рублей).

"В рамках наших бизнес-инициатив мы ставим количественные цели в рамках сгруппированных направлений. Мы думаем, что вполне достижимая цель на рынках капитала - это около десятка крупных сделок IPO или SPO в год. Стабильное двузначное количество сделок - это достижимая цель при благоприятной экономической ситуации", - сообщил управляющий директор по стратегии и международному присутствию Мосбиржи Артем Железнов.

В стратегии заложено существенное увеличение объема эмиссии облигаций, не только рублевых, но и юаневых, замещающих. "Здесь мы видим рост более чем на 200% эмиссии новых корпоративных облигаций", - отметил Железнов.

Он добавил, что на горизонте стратегии также предполагается десятикратный рост клиентской базы "Финуслуг", рост числа продуктов на одного клиента - на 60%.

В основу новой стратегии Мосбиржи в условиях внешних ограничений в большей степени легли тренды российского рынка, среди которых повышение роли розничного инвестора, развитие оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), увеличение потребности российских компаний в привлечении капитала на внутреннем рынке.

Мосбиржа намерена расширять список инструментов, в том числе ESG-продуктов, а также работать над повышением их ликвидности. Особое внимание будет уделяться работе с эмитентами, направленной на привлечение финансирования компаниями на рынках капитала через размещение акций, облигаций и ЦФА, в том числе с использованием сервисов внебиржевых и инвестиционных платформ.

Критерием успешности реализации стратегии будет существенное увеличение рыночной капитализации группы, которое будет поддержано устойчивым ростом фундаментальных финансовых показателей, отмечает биржа.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

Артем Железнов Мосбиржа Московская биржа НРД НКЦ
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