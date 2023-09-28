"ПроЗерно" прогнозирует трудности с экспортом зернобобовых из-за "курсовых пошлин"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - РФ в этом году может собрать рекордный урожай зернобобовых культур, но с его реализацией могут быть проблемы из-за введения с 1 октября этого года "курсовых пошлин" на экспорт, считает генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Под эти пошлины подпали зернобобовые, масличный лен и отруби, уточнил он.

"Зернобобовые: это будет суперурожай. Пока в расчетах сбор в 5,8 млн тонн, реально 25% в плюсе, может и выше", - заявил Петриченко на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство" в четверг в Москве.

В прошлом году сбор зернобобовых составил 4,6 млн тонн, следует из его презентации.

По его словам, главным "потребителем" зернобобовых, прежде всего гороха и нута, является экспорт. "И он шел хорошо. Но "курсовая пошлина", которая в октябре составит 7%, убивает экономику экспорта" - сказал он.

Потенциал экспорта гороха в 2023/2024 сельхозгоду - 1,5 млн тонн, следует из слайдов.

Петриченко также подтвердил сделанный ранее прогноз по сбору зерна в этом году в 140 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы. Он уточнил, что эти показатели не учитывают оценку сбора в новых регионах РФ. Она составляет 5 млн тонн зерна, в том числе 3,6 млн тонн пшеницы. "Ячменя под 21 млн тонн будет. Как всегда, загадка - кукуруза. Но 15 млн тонн - да, но вот дальше показатель зависит от того, будут потери или нет", - сказал он.

Как считает Петриченко, с учетом огромных переходящих запасов зерна, которые он оценивает почти в 28 млн тонн, экспортный потенциал в этом сельхозгоду (июль 2023-го - июнь 2024 года) будет выше, чем в прошлом, несмотря на снижение урожая. "Хорошо бы вывезти 50 млн тонн пшеницы, 5,6 млн тонн ячменя, почти 6 млн тонн кукурузы, всего зерна - 64 млн тонн. Главное - экспорт, поскольку роста внутреннего потребления не вижу", - сказал он.

В 2022 году РФ собрала 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Экспорт в минувшем сельхозгоду составил 60 млн тонн, включая 47 млн тонн пшеницы.