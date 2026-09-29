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"ПроЗерно" прогнозирует сбор крупяных культур в РФ в 2026 году ниже прошлогоднего

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сбор основных крупяных культур в РФ – гречихи, риса и проса в этом году будет ниже прошлогоднего, прогнозирует компания "ПроЗерно".

Согласно ее презентации, урожай гречихи оценивается в 794 тыс. тонн против 926 тыс. тонн в 2025 году, риса - в 833 тыс. тонн против 1,235 млн тонн, проса - в 240 тыс. тонн против 352 тыс. тонн в 2025 году.

Как заявил "Интерфаксу" гендиректор компании Владимир Петриченко, одной из причин снижения урожая в этом году будет сокращение посевных площадей.

Так, посевы гречихи в этом году заняли 708 тыс. га против 751 тыс. га в 2025 году, риса - 146 тыс. га против 201 тыс. га, проса - 160 тыс. га против 244 тыс. га соответственно. Ниже прошлогодней и урожайность, за исключение проса.

"Однако тот факт, что сбор крупяных культур в этом году будет ниже прошлогоднего, рынок пока не учитывает. Сбор урожая продолжается, цены снижаются", - обратил внимание Петриченко.

ПроЗерно
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