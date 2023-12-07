Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Минэнерго получило просьбу компаний перенести отбор мощности в 2024 году на осень

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Энергокомпании обратились в Минэнерго с просьбой перенести конкурентный отбор мощности (КОМ) 2024 года на осень, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс в кулуарах конференции "Возобновляемая энергетика России", организованной АРВЭ.

"Генерирующие компании уже попросили перенести на осень, пришло коллективное обращение, и мы его рассматриваем", - сказал он.

"Скорее всего, с учетом нашей инициативы мы будем просить правительство поддержать проект внесения изменения в 35 ФЗ о предоставлении правительству полномочий расширить границы зон, которые работают в рамках рыночного ценообразования для включения туда ОЭС Востока, действующих неценовых зон - мне кажется, что предложение разумное", - отметил он.

По словам чиновника, решение на уровне министерства пока не принято.

"Доложим министру, определимся", - сказал Сниккарс.

Конкурентный отбор мощности (КОМ) и проектов модернизации тепловых мощностей (КОММод) в 2023 году проводиться не будет, постановило в сентябре правительство РФ. Согласно принятому решению, КОМ, начиная с 2024 года, должен проводиться ежегодно до 15 февраля. Поставка мощности отобранных объектов должна осуществляться с 1 января календарного года, наступающего через 3 календарных года после проведения отбора, говорится в постановлении.

Перенос сроков КОМ и КОММод нужен в целях учета всех принятых решений и документов стратегического планирования, а также появления большей определенности по производственным возможностям предприятий энергомашиностроения, объясняло ранее Минэнерго необходимость переносов.

Генерирующие компании уже тогда планировали обращение об очередном переносе сроков отбора - на осень 2024 г.

О соответствующем предложении было сказано в презентации главы набсовета "Совета производителей энергии" Александры Паниной на конференции производителей энергии, где она упоминала о технических сложностях в отношении ряда иностранного оборудования и предлагала сдвинуть на фоне этого отбор.

"Сейчас есть это сложное оборудование, по которому еще не найдены запчасти, и ты не уверен, что сможешь эксплуатировать его в 2028 году. Чем "правее" (по срокам - ИФ) мы проведем КОМ, тем понятнее, заявлять нам это оборудование или нет", - объясняла Панина необходимость дальнейшего сдвига отбора.

Минэнерго Павел Сниккарс правительство Александра Панина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Справедливая Россия - За Правду" выдвинет в президенты Путина

Памфилова исключила ДЭГ за рубежом на выборах в марте из-за рисков

ЦИК 8 декабря рассмотрит вопрос о трехдневном голосовании на выборах президента

ЦИК 8 декабря рассмотрит вопрос о трехдневном голосовании на выборах президента
Нападения в школах и вузах

Полиция выясняет мотивы стрельбы в брянской школе

Нападения в школах и вузах

Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта

Житель Калининградской области задержан по подозрению в организации диверсий

Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атак дронов условного противника

Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атак дронов условного противника

Двигатель грузового самолета загорелся перед вылетом из Улан-Удэ

Совет Федерации в четверг назначит выборы президента России на 17 марта

Совет Федерации в четверг назначит выборы президента России на 17 марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });