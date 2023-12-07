Минэнерго получило просьбу компаний перенести отбор мощности в 2024 году на осень

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Энергокомпании обратились в Минэнерго с просьбой перенести конкурентный отбор мощности (КОМ) 2024 года на осень, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс в кулуарах конференции "Возобновляемая энергетика России", организованной АРВЭ.

"Генерирующие компании уже попросили перенести на осень, пришло коллективное обращение, и мы его рассматриваем", - сказал он.

"Скорее всего, с учетом нашей инициативы мы будем просить правительство поддержать проект внесения изменения в 35 ФЗ о предоставлении правительству полномочий расширить границы зон, которые работают в рамках рыночного ценообразования для включения туда ОЭС Востока, действующих неценовых зон - мне кажется, что предложение разумное", - отметил он.

По словам чиновника, решение на уровне министерства пока не принято.

"Доложим министру, определимся", - сказал Сниккарс.

Конкурентный отбор мощности (КОМ) и проектов модернизации тепловых мощностей (КОММод) в 2023 году проводиться не будет, постановило в сентябре правительство РФ. Согласно принятому решению, КОМ, начиная с 2024 года, должен проводиться ежегодно до 15 февраля. Поставка мощности отобранных объектов должна осуществляться с 1 января календарного года, наступающего через 3 календарных года после проведения отбора, говорится в постановлении.

Перенос сроков КОМ и КОММод нужен в целях учета всех принятых решений и документов стратегического планирования, а также появления большей определенности по производственным возможностям предприятий энергомашиностроения, объясняло ранее Минэнерго необходимость переносов.

Генерирующие компании уже тогда планировали обращение об очередном переносе сроков отбора - на осень 2024 г.

О соответствующем предложении было сказано в презентации главы набсовета "Совета производителей энергии" Александры Паниной на конференции производителей энергии, где она упоминала о технических сложностях в отношении ряда иностранного оборудования и предлагала сдвинуть на фоне этого отбор.

"Сейчас есть это сложное оборудование, по которому еще не найдены запчасти, и ты не уверен, что сможешь эксплуатировать его в 2028 году. Чем "правее" (по срокам - ИФ) мы проведем КОМ, тем понятнее, заявлять нам это оборудование или нет", - объясняла Панина необходимость дальнейшего сдвига отбора.