ЦБ РФ видит замедление корпоративного кредитования и возврат наличных в банки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в сентябре отмечает замедление роста корпоративного кредитования, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

"Мы уже видим в сентябре некоторое замедление корпоративного кредитования, это в любом случае меньшими темпами. И видим уже возврат наличных в банки под более привлекательные проценты", - сказала Набиуллина.

По данным ЦБ, корпоративный кредитный портфель банков в августе вырос на 1,7% против 2,1% в июле. В числе возможных причин роста корпоративных ссуд ЦБ называет стремление компаний взять кредиты до повышения ставок, а также сезонный спрос на кредиты со стороны исполнителей по госконтрактам до их оплаты ближе к концу года.