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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЦБ думает о введении гибкого регулирования ряда нормативов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет ввести "оранжевую" зону для ряда банковских нормативов: попадание в эту зону не будет грозить банкам серьезными мерами надзорного реагирования, но приведет к более высоким взносам в фонд страхования вкладов.

Идею зонированных нормативов озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России.

"У нас сейчас норматив либо должен выполняться, если не выполняется, по нему наступают жесткие последствия - отключение от системы страхования вкладов, отключение от разных госпрограмм. Мы считаем, что по ряду нормативов можем ввести так называемую оранжевую зону. То есть смысл ее в том, что при незначительном нарушении этих нормативов у него не будет возникать этих тяжких последствий, что он сразу будет отключаться от госпрограмм, от АСВ, будет возникать угроза отзыва лицензии. Но при этом банк будет платить, если он нарушает нормативы, более высокие отчисления в систему АСВ", - сказала она.

По словам Набиуллиной, это может коснуться нормативов концентрации и ликвидности.

"Критически важные нормативы, базовые нормативы капитала, мы считаем, что должны соблюдаться железно. Но по остальным готовы такую дифференциацию посмотреть", - уточнила она.

ЦБ РФ Банк России
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