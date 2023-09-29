ЦБ при принятии решения по ставке учтет эффект уже произошедшего ужесточения ДКП

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Решение по ключевой ставке будет зависеть от развития ситуации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи.

"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация, много неопределенностей. Мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию. Бюджетная политика для нас становится более определенной, то есть вклад в инфляцию по бюджетному каналу сможем оценивать", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, будет ли ЦБ и дальше повышать ключевую ставку.

Она отметила, что прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год предусматривает как ее сохранение на текущем уровне, так и ее повышение.

Прогноз по средней ключевой ставке до конца 2023 года составляет 13,0-13,6%. Траектория ключевой ставки на 2024 год прогнозируется в размере 11,5-12,5%

"Как только инфляция стабилизируется ближе к нашей цели и по мере того, как это будет происходить, мы сможем снижать ставку" - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется на уровне 5,5-6,5% (этот уровень оценивается как нейтральный).

Эти прогнозы могут уточняться в зависимости от того, какие факторы будут проявляться - проинфляционные или дезинфляционные, подчеркнула глава ЦБ.

Банк России приступил к повышению ключевой ставки в июле, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%). 15 августа ЦБ на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. Затем, спустя месяц, 15 сентября, Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%.