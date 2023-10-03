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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

ЦБ считает нужным сохранять жесткую ДКП в 2024 году ради цели по инфляции

По мере снижения инфляции ставка сможет вернуться к 5,5-6,5% к 2026 году

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Банк России видит необходимость для возвращения инфляции к таргету поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в течение 2024 года, заявил на парламентских слушаниях по проекту бюджета зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Мы в последние три месяца предприняли существенное ужесточение денежно-кредитной политики, повысили ставку до 13%. Для возвращения инфляции к цели в 4%, наверно, будет необходимо поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в течение следующего года", - сказал он.

Он напомнил, что прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год составляет 11,5-12,5%.

"По мере снижения инфляции далее ключевая ставка будет возвращаться в свой нейтральный диапазон 5,5-6,5% к 2026 году", - отметил зампред ЦБ.

Алексей Заботкин Банк России
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