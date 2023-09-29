Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Великобритания в августе сократила выпуск автомобилей впервые за 7 месяцев

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Выпуск автомобилей в Великобритании в январе-августе увеличился на 11,8% - до 571 671 по сравнению с 511 106 годом ранее, сообщает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В августе производство упало на 9,7%, составив 45 502 машины. Сокращение было зафиксировано впервые за семь месяцев. Это обусловлено, в том числе, приостановкой работы ряда предприятий для техобслуживания и модернизации, поскольку автопроизводители готовятся к выпуску следующих поколений электромобилей, отмечает SMMT.

Для внутреннего рынка в минувшем месяце было выпущено 8,01 тысячи автомобилей (падение на 25,2%), на экспорт - 37 042 (снижение на 5,5%).

Таким образом, более 82% произведенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. При этом поставки в США в августе упали на 58,6%, в Китай - на 24,5% и в Японию - на 37,8%. Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских машин (на них пришлось почти 58% экспорта), поставки в них выросли на 17,8%.

Производство электромобилей и гибридов в августе увеличились на 2,8% и достигло 16 511 единиц. С начала года их выпуск составляет 216 922, что на 84,31 тысячи больше показателя за январь-август прошлого года.

Великобритания SMMT
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг предложил ввести баллы локализации авто для льготного кредитования

Минпромторг предложил ввести баллы локализации авто для льготного кредитования

Акцизы на вино в РФ с 1 мая 2024 года могут повыситься в три раза

Акцизы на вино в РФ с 1 мая 2024 года могут повыситься в три раза

Изменение дисконта к Brent даст в бюджет в 2024 году 815 млрд рублей

Изменение дисконта к Brent даст в бюджет в 2024 году 815 млрд рублей

Союз мукомолов предупредил, что ржаной хлеб может стать редкостью

Союз мукомолов предупредил, что ржаной хлеб может стать редкостью

Ставка НДПИ на газ вырастет с августа 2024 г. до конца 2026 г.

Курс доллара превысил отметку 98 руб. впервые с 8 сентября

Костин выступил против "мембраны" на валютном рынке

Прикаспийские страны продлили на 2024 год мораторий на промысел осетровых

Прикаспийские страны продлили на 2024 год мораторий на промысел осетровых

Греф высказался против разделения валютного рынка по китайскому образцу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });