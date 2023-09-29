Великобритания в августе сократила выпуск автомобилей впервые за 7 месяцев

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Выпуск автомобилей в Великобритании в январе-августе увеличился на 11,8% - до 571 671 по сравнению с 511 106 годом ранее, сообщает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В августе производство упало на 9,7%, составив 45 502 машины. Сокращение было зафиксировано впервые за семь месяцев. Это обусловлено, в том числе, приостановкой работы ряда предприятий для техобслуживания и модернизации, поскольку автопроизводители готовятся к выпуску следующих поколений электромобилей, отмечает SMMT.

Для внутреннего рынка в минувшем месяце было выпущено 8,01 тысячи автомобилей (падение на 25,2%), на экспорт - 37 042 (снижение на 5,5%).

Таким образом, более 82% произведенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. При этом поставки в США в августе упали на 58,6%, в Китай - на 24,5% и в Японию - на 37,8%. Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских машин (на них пришлось почти 58% экспорта), поставки в них выросли на 17,8%.

Производство электромобилей и гибридов в августе увеличились на 2,8% и достигло 16 511 единиц. С начала года их выпуск составляет 216 922, что на 84,31 тысячи больше показателя за январь-август прошлого года.