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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Великобритания в мае увеличила выпуск автомобилей на 27%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Выпуск автомобилей в Великобритании в январе-мае увеличился на 10,7% - до 365 401 по сравнению с 330 185 за аналогичный период прошлого года, сообщает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В том числе в мае производство подскочило на 26,9% и достигло 79 046 автомобилей. При этом для внутреннего рынка было выпущено 16 188 машин, что на 45,4% больше показателя годом ранее.

Производство автомобилей на экспорт в прошлом месяце выросло на 22,9% - до 62 858. Основным пунктом назначения являются страны Европейского союза (более 56%), поставки в которые выросли на 19% - до 35 215 машин. На долю США, Китая, Японии и Австралии в совокупности пришлось менее трети экспорта (28,3%) - 17 798 автомобилей.

Производство электромобилей и гибридов в мае взлетело почти вдвое (на 95,4%) - до 27 636, отмечается в сообщении SMMT.

"Очередной месяц роста производства автомобилей в Великобритании - это хорошая новость и признак того, что несмотря на сложные экономические условия отрасль имеет сильную основу, - заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. - Но при слабом росте ВВП, высокой инфляции и растущих процентных ставках крайне важно, чтобы автомобильные заводы Великобритании оставались конкурентоспособными на мировом рынке".

Великобритания
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