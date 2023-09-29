В Думу внесен законопроект о возврате бизнесу ряда налоговых льгот

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возврате бизнесу ряда налоговых льгот, действовавших до приостановки отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом государств.

Соответствующий законопроект (№448566-8) размещен в электронной базе документов Госдумы.

Его разработка потребовалась для "снижения влияния на экономику" РФ последствий приостановки 8 августа 2023 года указом президента действия отдельных статей налоговых соглашений с 38 "недружественными" странами. Среди них были Кипр и Люксембург, через которые россияне нередко структурировали систему владения бизнесом.

Эти соглашения позволяли российским компаниям сокращать платежи в казну. Налог на прибыль в отношении уходящих за рубеж дивидендов взимался по ставке 5-10% вместо стандартной 15%, а на проценты по займам и роялти – по ставке от нуля до 20%.

Поправки в статью 310 Налогового кодекса РФ предлагают для нескольких ситуаций восстановить налоговые льготы, которыми ранее пользовались российские компании при платежах за рубеж. Прежние правила будут действовать при выплатах процентов иностранным банкам и иностранным экспортно-кредитным агентствам; за покупку морских судов; роялти за права на трансляции с международных и иностранных спортивных событий; лизинговых платежей на самолеты, включая вспомогательные силовые установки и авиационные двигатели, по заключенным до 5 марта 2022 договорам; лицензионных платежей по заключенным до 8 августа 2023 года договорам за программное обеспечение, не имеющего аналогов в России.

Во всех этих пяти случаях потребуется подтверждение факта отсутствия взаимозависимости российской организации, выплачивающей доходы, и иностранной организации-получателя доходов, говорится в проекте.