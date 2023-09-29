Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Думу внесен законопроект о возврате бизнесу ряда налоговых льгот

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возврате бизнесу ряда налоговых льгот, действовавших до приостановки отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом государств.

Соответствующий законопроект (№448566-8) размещен в электронной базе документов Госдумы.

Его разработка потребовалась для "снижения влияния на экономику" РФ последствий приостановки 8 августа 2023 года указом президента действия отдельных статей налоговых соглашений с 38 "недружественными" странами. Среди них были Кипр и Люксембург, через которые россияне нередко структурировали систему владения бизнесом.

Эти соглашения позволяли российским компаниям сокращать платежи в казну. Налог на прибыль в отношении уходящих за рубеж дивидендов взимался по ставке 5-10% вместо стандартной 15%, а на проценты по займам и роялти – по ставке от нуля до 20%.

Поправки в статью 310 Налогового кодекса РФ предлагают для нескольких ситуаций восстановить налоговые льготы, которыми ранее пользовались российские компании при платежах за рубеж. Прежние правила будут действовать при выплатах процентов иностранным банкам и иностранным экспортно-кредитным агентствам; за покупку морских судов; роялти за права на трансляции с международных и иностранных спортивных событий; лизинговых платежей на самолеты, включая вспомогательные силовые установки и авиационные двигатели, по заключенным до 5 марта 2022 договорам; лицензионных платежей по заключенным до 8 августа 2023 года договорам за программное обеспечение, не имеющего аналогов в России.

Во всех этих пяти случаях потребуется подтверждение факта отсутствия взаимозависимости российской организации, выплачивающей доходы, и иностранной организации-получателя доходов, говорится в проекте.

Госдума Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банки в августе выдали рекордные 849,1 млрд рублей ипотечных кредитов

"Сургутнефтегаз" закрыл в отчете статьи, позволяющие оценить величину его "кубышки"

Решение вопроса о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР перенесут на год

Решение вопроса о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР перенесут на год

Акционеры Ростовского оптико-механического завода обжалуют изъятие у них акций

В 2024 году увеличится максимальный размер больничных и декретных пособий

В 2024 году увеличится максимальный размер больничных и декретных пособий

Высокие биржевые цены на топливо лишат нефтяников выплат по демпферу за сентябрь

Высокие биржевые цены на топливо лишат нефтяников выплат по демпферу за сентябрь

Минпромторг предложил ввести баллы локализации авто для льготного кредитования

Минпромторг предложил ввести баллы локализации авто для льготного кредитования

Акцизы на вино в РФ с 1 мая 2024 года могут повыситься в три раза

Акцизы на вино в РФ с 1 мая 2024 года могут повыситься в три раза

Изменение дисконта к Brent даст в бюджет в 2024 году 815 млрд рублей

Изменение дисконта к Brent даст в бюджет в 2024 году 815 млрд рублей

Союз мукомолов предупредил, что ржаной хлеб может стать редкостью

Союз мукомолов предупредил, что ржаной хлеб может стать редкостью
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });