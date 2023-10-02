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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Погрузка на сети РЖД в сентябре выросла на 0,2%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в сентябре 2023 года составила 100,9 млн тонн, что на 0,2% больше, чем годом ранее, сообщает компания.

Грузооборот за сентябрь сократился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 1,1% и составил 211,4 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 1,7% и составил 261,7 млрд т-км.

Погрузка за январь-сентябрь 2023 года, по оперативным данным, составила 926,8 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за девять месяцев железными дорогами было погружено: каменного угля - 262,8 млн тонн (+0,9% к январю-сентябрю 2022 г.); кокса - 8,6 млн тонн (+10,8%); нефти и нефтепродуктов - 156,7 млн тонн (-2,1%); руды железной и марганцевой - 84 млн тонн (-3,1%); черных металлов - 51 млн тонн (+1,1%); лома черных металлов - 10,4 млн тонн (+4,1%); химических и минеральных удобрений - 47,1 млн тонн (+3,9%); цемента - 19,2 млн тонн (-2,1%); лесных грузов - 20,4 млн тонн (-17,9%); зерна - 23,2 млн тонн (+42,9%); строительных грузов - 101,2 млн тонн (+0,2%); руды цветной и серного сырья - 13,6 млн тонн (-2,2%); химикатов и соды - 16,3 млн тонн (-5,5%); промышленного сырья и формовочных материалов - 23,8 млн тонн (-0,5%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 88,5 млн тонн (+5,6%).

Грузооборот с начала 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% и составил 1987,7 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,1% и составил 2467,2 млрд т-км.

Ранее источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу", что план погрузки на октябрь составляет 3,43 млн тонн в среднем в сутки.

РЖД
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