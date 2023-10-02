Дальние перевозки пассажиров на сети РЖД за 9 месяцев выросли на 12%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в Росс ии в январе-сентябре 2023 года выросли на 12%, до 93,6 млн человек, сообщила пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".

По оперативным данным компании, в сентябре в дальнем следовании было перевезено 10,5 млн человек (+10,6%), пассажирооборот составил 9,53 млрд пассажиро-километров (+9,2%).

В пригородном сообщении за прошлый месяц отправлено 92,3 млн человек (+2,4%) при пассажирообороте 2,93 млрд пассажиро-км (+7,4%).

Итого за сентябрь 2023 года с вокзалов и станций РЖД отправилось 102,8 млн пассажиров, что на 3,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот за месяц вырос г/г на 8,7%, до 12,5 млрд пассажиро-км.

Всего за январь-сентябрь 2023 года в стране было перевезено 886,9 млн пассажиров (+4,3%): в дальнем следовании - 93,6 млн (+12%), в пригородном сообщении - 793,3 млн (+3,5%). Пассажирооборот на сети РЖД с начала года вырос на 10,1%, до 105,5 млрд пассажиро-км. В том числе в пригородном сообщении он достиг 24,87 млрд (+5,2%), в дальнем следовании - 80,65 млрд пассажиро-км (+11,7%).