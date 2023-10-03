Совкомбанк в I полугодии получил почти 52 млрд рублей прибыли по МСФО

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Совкомбанк в первом полугодии 2023 года получил 51,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, следует из отчета банка.

Чистая прибыль кредитной организации в I квартале текущего года составила 22,6 млрд рублей. Таким образом, во втором квартале она достигла почти 29,1 млрд рублей.

Финансовые показатели за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл. Это стало основанием для вынесения аудитором вывода с оговоркой.

"Группа не представила сравнительную информацию к обобщенному промежуточному консолидированному отчету о совокупном доходе за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 г., и обобщенному промежуточному консолидированному отчету об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 г., что не соответствует принципам составления обобщенной промежуточной консолидированной финансовой информации", - говорится в заключении "Центра аудиторских технологий и решений" (бывшее подразделение Ernst & Young). При этом аудитор указывает на решение совета директоров ЦБ РФ, согласно которому данные на квартальные отчетные даты 2022 года не подлежат раскрытию.

Расходы банка на резервы в I полугодии текущего года составили 21,2 млрд рублей, во II квартале - 9,3 млрд рублей.

Рентабельность капитала в январе-июне 2023 года составила 55%, говорится в сообщении банка.

"Главными драйверами стали розничный бизнес с ростом кредитного портфеля на 15%, корпоративный и небанковский бизнес, включая страхование и лизинг авто. Капитал группы увеличился на треть с начала года, что создает устойчивую базу для дальнейшего уверенного роста. Мы ожидаем продолжения роста прибыли во втором полугодии и рекордную прибыль по итогам 2023 года", - отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, слова которого приведены в сообщении.

Чистый процентный доход в I полугодии 2023 года составил 67 млрд рублей, чистый комиссионный - 12 млрд рублей.

Активы в январе-июне текущего года выросли на 9% - до 2,4 трлн рублей, в основном за счет органического роста розничного бизнеса.

Кредитный портфель до вычета резервов в I полугодии 2023 года увеличился на 9,6% - до 1,6 трлн рублей, после резервов - на 10% - до 1,5 трлн рублей.

Розничный кредитный портфель в I полугодии 2023 года увеличился на 15% - до 674 млрд рублей благодаря росту ипотеки и автокредитования.

Банк в январе-июне нарастил портфель автокредитов на 26% - до 204 млрд рублей, ипотечный портфель - на 13% - до 205 млрд рублей. Беззалоговые кредиты (карты рассрочки "Халва" и потребительские кредиты) выросли на 10% - до 265 млрд руб. Доля залоговых кредитов в розничном кредитном портфеле увеличилась до 61%. Процентные доходы розничного бизнеса составили 65 млрд рублей, комиссионные доходы - 6,4 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель в январе-июне вырос на 7% - до 850 млрд рублей. Портфель кредитов крупным компаниям увеличился на 6% - до 679 млрд рублей, объем кредитов субъектам МСП - на 13% - до 171 млрд рублей. Процентные доходы корпоративного сегмента составили 50 млрд рублей, комиссионные доходы - 9,5 млрд рублей.

Средства розничных клиентов в I полугодии увеличились на 7% - до 774 млрд рублей, корпоративных клиентов - на 12% - до 1,1 трлн рублей.

Собственный капитал банка в январе-июне текущего года вырос на 29% - до 247 млрд рублей.

Небанковский бизнес группы (страхование, лизинг, факторинг) в I полугодии 2023 года заработал 3 млрд рублей чистой прибыли. Подписанная премия страховой группы Совкомбанка (включая "Совкомбанк страхование" и "Совкомбанк страхование жизни") составила 14 млрд рублей, основной прирост премий наблюдался по направлениям каско и НСЖ.