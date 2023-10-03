ЕК проводит очередной тендер совместных закупок природного газа странами ЕС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила международным поставщикам принять участие в очередном тендере на более чем 16 млрд кубометров природного газа для совместных закупок странами ЕС.

"После очередного успешного раунда агрегирования спроса мы ясно видим, что европейские игроки рынка ценят наш механизм объединения спроса и закупки газа у надежных поставщиков по конкурентоспособным ценам", - заявил исполнительный зампред ЕК Марош Шефчович.

Третий тендер в рамках Энергетической платформы ЕС, начавшийся во вторник, продлится сутки - до 4 октября. Он охватывает поставки газа с декабря 2023 года по март 2025 года.

Совокупная потребность в определена в 16,49 млрд кубометров газа, исходя из заявок, поданных 39 европейскими компаниями. Этот уровень совокупного спроса, отмечает ЕК в своем пресс-релизе, демонстрирует устойчивый рост объемов на протяжении трех раундов.

Совместная закупка газа проводится в рамках диверсификации поставок энергоносителей, объявленной Евросоюзом после начала российской военной операции на Украине. Специальный механизм ЕС агрегирует спрос и сопоставляет его с конкурентоспособными предложениями на мировом рынке. Он открыт всем членам ЕС, договаривающимся сторонам Энергетического сообщества и исключает российские компании.