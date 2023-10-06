Третий тендер совместных закупок газа в ЕС собрал предложения на 18 млрд куб. м

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович объявил результаты третьего тендера по совместным закупкам газа в рамках энергетической платформы ЕС на период с декабря 2023 по март 2025 года.

"Этот раунд принес нам рекорд совокупного спроса - 16,49 млрд куб. м по заявкам 39 европейских компаний. Это доказывает, что компании заинтересованы в совместной покупке газа как в возможности повысить надежность поставок и договориться о более выгодных ценах. Объем предложенных поставок составил 18,1 млрд куб. м", - сообщил зампред ЕК на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

По его словам, "это аналогично первому раунду, когда сумма достигла 18,7 млрд куб. м и представляет собой увеличение по отношению ко второму раунду в 15,19 млрд куб. м".

На этот раз, отметил Шефчович, платформа удовлетворила потребность в 11,86 млрд куб. м. Это аналогично второму раунду (11,98 млрд куб. м) и превысило первый (10,9 млрд куб. м).

Общий объем предложений поставщиков по трем тендерам составляет более 50 млрд куб. м. Совокупный спрос превышает 34 млрд куб. м.

"Это показывает, что энергетическая платформа ЕС помогает Европе диверсифицироваться, отказываясь от импорта российского газа в соответствии с планом (энергетической независимости ЕС - ИФ) REPowerEU. Это также подчеркивает, что использование нашего коллективного влияния на переговорах о более доступных поставках энергии и поддержании конкурентоспособности европейского бизнеса действительно работает", - сказал зампред ЕК.