Падение индекса Dow Jones во вторник было максимальным с марта - на 1,3%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник существенно снизились на фоне продолжающегося повышения доходности гособлигаций, подрывающего аппетит к рискованным активам.

Дневное падение Dow Jones на 1,3% стало максимальным с банковского кризиса в марте. При этом значение индекса опустилось до самого низкого уровня с 31 мая, сообщает MarketWatch.

Доходность десятилетних госбумаг США превысила 4,8% годовых впервые с августа 2007 года. Ставка тридцатилетних бондов поднялась выше отметки 4,9% годовых, что также является рекордом за 16 лет.

Заявления представителей Федеральной резервной системы, сделанные в последние дни, подтверждают намерение ЦБ удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени для достижения устойчивой инфляции.

Так, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала, что Федрезерву может потребоваться еще одно повышение базовой ставки до конца текущего года. Затем ЦБ будет удерживать её на высоком уровне продолжительный период для снижения инфляции до целевого показателя в 2%, отметила она.

Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман также полагает, что, несмотря на недавние признаки замедления инфляции, для её возврата к целевому уровню может потребоваться еще несколько подъемов ставки.

Дальнейшее повышение стоимости заимствований, вероятно, не потребуется, чтобы вернуть инфляцию в США к доковидным показателям, заявил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. При этом, по его словам, Федрезерву следует сохранять ставку на текущем уровне "долгое время".

Цена акций McCormick & Co. по итогам торгов упала на 8,5%. Производитель специй и приправ в июне-августе сократил чистую прибыль на 24%, при этом выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Производитель продовольствия Kellanova (бывшая Kellogg Co.) завершил отделение североамериканского сегмента продуктов переработки зерна (кукурузные хлопья и т.п.) в компанию WK Kellogg. Аналитики Goldman Sachs присвоили рекомендацию "продавать" бумагам WK Kellogg, что вызвало падение их котировок на 15,8%.

Кроме того, продолжилось снижение акций VinFast Auto Ltd. третий день подряд. Во вторник они подешевели на 4,8% - до $9,33. Таким образом, цена бумаг вьетнамского производителя электромобилей упала более чем вдвое с момента проведения IPO на бирже Nasdaq по цене $22 всего семь недель назад, отмечает MarketWatch.

Котировки акций Ford Motor уменьшились на 2%, General Motors - на 3,4%. По данным СМИ, автопроизводители уволили еще порядка 500 работников на фоне забастовки отраслевого профсоюза United Auto Workers. Всего в забастовке UAW, во многом вызванной разногласиями по вопросам оплаты труда, принимают участие около 25 тыс. работников GM, Ford и европейской Stellantis, выпускающей автомобили Chrysler.

В то же время стоимость HP Inc. повысилась на 1,8% после того, как аналитики Bank of America улучшили рекомендацию для акций производителя компьютерной техники до "покупать" с "ниже рынка".

Акции Brown-Forman подорожали на 1,6%. Совет директоров производителя виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve утвердил выкуп акций компании на сумму до $400 млн. Программа buyback будет действовать до 1 октября 2024 года.

Цена бумаг сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc. поднялась на 0,6% на новости, что компания рассматривает стратегические возможности для бизнеса по производству печенья Insomnia Cookies, в том числе его полную продажу.

Фармацевтическая Eli Lilly and Co. объявила о покупке производителя радиофармацевтических препаратов Point Biopharma Global Inc. за $1,4 млрд, или $12,5 за акцию. Котировки бумаг Eli Lilly снизились на 2,4%, в то время как цена акций Point Biopharma взлетела почти на 85% - до $12,36.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 430,97 пункта (на 1,29%) - до 33002,38 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Goldman Sachs Group и American Express Co., подешевевшие соответственно на 3,9% и 3%.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 58,94 пункта (на 1,37%) и составило 4229,45 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 248,31 пункта (на 1,87%) - до 13059,47 пункта.