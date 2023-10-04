Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В бюджет Москвы с января по август 2023 года поступило 2 трлн 731,4 млрд рублей, что на 12,9% больше, чем поступления за аналогичный период 2022 года, сообщили в департаменте финансов столицы.

"По состоянию на 1 сентября 2023 года в бюджет поступило 2 трлн 731,4 млрд рублей, что составляет 72,2% от плановых годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бюджетные доходы выросли на 12,9% или 312,1 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе департамента.

Уточняется, что налоговые и неналоговые доходы бюджета за январь - август 2023 года составили 2 трлн 690,3 млрд рублей, в том числе налоговые доходы – 2 трлн 476,6 млрд рублей, неналоговые – 213,7 млрд рублей.

"В целом, увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Москвы зафиксировано от большинства отраслей городской экономики. По итогам восьми месяцев 2023 года высокую положительную динамику демонстрируют поступления от строительной отрасли, ИТ-сектора, обрабатывающей промышленности, организаций и предприятий торговли", - отметила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, слова которой привели в пресс-службе.

Так, по налогу на прибыль организаций за восемь месяцев года в бюджет поступило 1 трлн 32,6 млрд рублей (рост на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), по налогу на доходы физических лиц в бюджет поступило 1 трлн 55,8 млрд рублей, (рост на 6,8%), объем поступлений по специальным налоговым режимам в бюджет Москвы составил 162,1 млрд (рост на 10,2%), поступления по налогу на имущество организаций составили 145,9 млрд рублей (рост на 17,3%).

Кроме того, на 26,3% до 170,9 млрд рублей увеличились поступления в бюджет от предприятий и организаций, занятых в сфере строительства. Также по итогам восьми месяцев сохраняется устойчивый тренд роста поступлений от предприятий и организаций информационно-телекоммуникационной отрасли. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года они увеличились на 19,7% и составили 167,7 млрд рублей.

Московская обрабатывающая промышленность по итогам января - августа 2023 года увеличила платежи в бюджет города на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступило 177,5 млрд рублей. Столичная торговля в январе - августе 2023 года увеличила налоговые и неналоговые платежи в бюджет Москвы на 10,5% или 40,1 млрд рублей по сравнению с восемью месяцами 2022 года. Всего от предприятий и организаций сектора поступило 421,7 млрд рублей.

"Исполнение бюджета Москвы по доходам осуществляется в плановом порядке. Диверсифицированная структура доходной базы бюджета города позволяет обеспечить его сбалансированность, создавать запас прочности, оперативно реагировать на новые задачи и в полном объеме осуществлять финансирование всех городских обязательств", - подчеркнула Зяббарова.