Сингапур сохранил первое место в рейтинге финансовой инклюзивности экономик

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сингапур сохранил лидерство в рейтинге мировых экономик с наибольшей финансовой инклюзивностью, то есть доступностью качественных финансовых продуктов для населения. Рейтинг составляет Principal Financial Group, сообщает CNBC.

Лидерство Сингапура объясняется небольшим населением города-государства - всего 6 млн человек, а также усилиями властей по повышению финансовой грамотности, внедрению новых финансовых технологий и поддержке сотрудников со стороны сингапурских компаний.

Соединенные Штаты в индексе Global Financial Inclusion Index опустились на 4-е место со 2-го в прошлом году. В частности, доля респондентов в США, указавших, что власти страны помогают повысить финансовую инклюзивность, упала до 50% с 72% годом ранее. Также важным негативным фактором является политическая поляризация общества.

На второе место в рейтинге поднялся Гонконг, пятерку также замыкают Швейцария и Швеция. Всего в рейтинге представлены 42 страны.