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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Структура ONGC вышла из томской "Сибинтернефти"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Imperial Energy Tomsk Limited (Кипр, структура ONGC) вышла из состава участников ООО "Сибинтернефть" (Томск), сообщает сайт Imperial Energy.

Imperial Energy принадлежало 55,9% в ООО. Теперь, по данным ЕГРЮЛ, эту долю контролирует сама "Сибинтернефть". Также в число учредителей, как и ранее, входят Людмила Шешко (35,4%), Сергей Цареградский (2%), Юрий Зельвенский (1,8%), Галина Адаховская (1,2%) и другие физлица с долей менее процента. Большинство из них ранее - до 2007 года - владело другими активами, которые теперь принадлежат Imperial Energy. Кроме того, предприниматели вели и ведут и другой местный бизнес.

В Imperial Energy "Интерфаксу" пояснили, что "Сибинтернефть" не вела активной операционной деятельности.

Данные ФНС свидетельствуют о том, что компания не получала выручку, однако движение средств есть по статьям прочие доходы и прочие расходы, что приводило в разные годы к получению чистой прибыли и чистого убытка. ООО зарегистрировано в 2003 году, вид деятельности - добыча нефти.

По данным Росгеолфонда, компании ранее принадлежали лицензии на геологическую разведку углеводородных участков в Томской области (Рабочий 1, Рабочий 2, Верхне-Кенгский 1, Верхне-Кенгский 2), а также на разведку и добычу на Головном месторождении углеводородов. Все они были аннулированы в 2006-2011 годах.

Группа компаний Imperial Energy входит в состав индийской государственной корпорации ONGC Videsh Limited (OVL). Imperial Energy включает в себя группу самостоятельных предприятий, работающих на территории Томской области, в том числе два нефтегазодобывающих предприятия (ООО "Норд Империал" и ООО "Альянснефтегаз") и сервисные предприятия (ООО "Рус Империал Груп" и ООО "Империал Фрак Сервис").

ONGC Росгеолфонд Imperial Energy Сибинтернефть Томская область
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