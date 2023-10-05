Билл Гросс не советует инвестировать в акции и облигации США

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Билл Гросс, известный инвестор и основатель компании Pacific Investment Management Co., считает американские акции и облигации невыгодными инструментами для инвестирования в текущих условиях.

"Я бы избегал акций и бондов в плане будущей суммарной доходности", - написал он в очередном инвестиционном прогнозе.

Вместо этого инвестор рекомендует рассмотреть арбитраж по слияниям - то есть ставки на рост или снижение котировок бумаг компаний, которые участвуют в слияниях и поглощениях. В частности, он указал на акции Activision Blizzard, которую покупает Microsoft Corp., и Capri Holdings, находящейся в процессе поглощения со стороны Tapestry.

Свой пессимизм в отношении фондового рынка Гросс объясняет тем, что котировки бумаг компаний выглядят переоцененными на фоне растущей доходности госбондов с учетом ожидаемой корпоративной прибыли.

"Как показывает график, составленный Goldman Sachs, форвардный мультипликатор цены акций к ожидаемой прибыли компаний из индекса S&P 500 в последние пять лет коррелировал с реальной доходностью 10-летних государственных облигаций США, за исключением последних 12 месяцев", - написал Гросс.

По его мнению, с учетом текущей доходности, форвардный мультипликатор цена/прибыль для индекса S&P 500 сейчас должен находиться в районе 12х, однако в реальности он составляет чуть менее 18х, по данным FactSet.

Рынок облигаций также не вызывает у Гросса особого оптимизма, поскольку он считает, что Федрезерв не сможет резко снизить процентные ставки в ближайшее время, так как инфляция вряд ли опустится ниже 3% при целевом значении в 2%.

"Лично я не верю, что Пауэлл (глава ФРС - ИФ) захочет или сможет существенно понизить краткосрочные процентные ставки с учетом того, что будущее обещает инфляцию в 3%", - написал он.