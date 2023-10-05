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Brent подешевела до $84,68 за баррель

Brent подешевела до $84,68 за баррель
Фото: Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем в четверг после утреннего роста.

К 14:48 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (1,32%) - до $84,68 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1,32 (1,57%) - до $82,9 за баррель.

Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти и резком скачке резервов бензина в стране на прошлой неделе.

Коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 2,22 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал их снижение на 1,4 млн баррелей.

В то же время запасы бензина выросли на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их сохранения на прежнем уровне. Увеличение запасов и падение поставок бензина до 8 млн б/с - самого низкого показателя с начала этого года - может быть отчасти вызвано погодными условиями, в частности, проливными дождями, которые привели к наводнению в Нью-Йорке в прошлую пятницу, а также тропическим штормом Офелия, обрушившимся на восточное побережье США, считает аналитик Mizuho Securities Боб Йогер.

Рост запасов бензина, в свою очередь, оказал негативное влияние на нефтяные рынки на фоне опасений по поводу возможной рецессии в 2024 году, обусловленной ростом процентных ставок, отмечает в своей записке управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Падению цен на нефть также способствовали распродажи со стороны спекулянтов, которые ранее активно наращивали длинные позиции, когда цены поднимались выше $90 за баррель, указывают аналитики.

Brent WTI США Минэнерго Офелия
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