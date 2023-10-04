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Brent подешевела до $89,33 за баррель

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок продолжили снижение днем в среду после утренней стабилизации в ожидании итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

ЭкономикаМинистры комитета ОПЕК+ подтверждают приверженность принятым решениямЧитать подробнее

К 14:42 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,59 (1,75%) - до $89,33 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,66 (1,86%) - до $87,57 за баррель.

Заседание JMMC, участники которого оценят ситуацию на глобальном нефтяном рынке, прошло в среду онлайн.

Саудовская Аравия сохраняет планы по добровольному сокращению добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, но может пересмотреть его параметры в ноябре, сообщило днем государственное информационное агентство королевства со ссылкой представителя Министерства энергетики.

Россия также остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тысяч б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства, заявил вице-премьер Александр Новак.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован позднее.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей. Они также ждут, что резервы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей, а бензина - не изменились.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали сокращение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 29 сентября, на 4,21 млн баррелей.

"Несмотря на признаки замедления мировой экономической активности, которое в конечном итоге приведет к снижению спроса, в ближайшей перспективе будет наблюдаться бычий тренд, и в скором времени цены на нефть могут преодолеть отметку в $100 долларов", - говорится в записке главного экономиста Spartan Capital Питера Кардилло.

Brent API JMMC WTI Александр Новак ОПЕК Саудовская Аравия
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