"Газпром" выступил против законодательного закрепления нормирования продаж газа на бирже

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" выступил против закрепления на законодательном уровне нормирования продаж природного газа на организованных торгах. Нормативы продаж нефтепродуктов на бирже давно действуют на рынке, однако инициатива о нормировании биржевых продаж природного газа пока не получила продвижения.

"Газпром" направил в парламент свои замечания к поправкам к закону "Об организованных торгах". Этот законопроект (№407517-8) в августе внесла группа депутатов и сенаторов, включая председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова. Документ включен в примерную программу работы Госдумы на декабрь.

Он наделяет правительство РФ полномочиями определения перечня видов товаров и нормативов в отношении количества товаров, продажу которых хозяйствующие субъекты должны осуществлять на бирже.

Опасения "Газпрома"

"Применение директивных методов регулирования не может являться эффективной мерой развития биржевой торговли и формирования объективных индикаторов. Оно существенно ограничит принцип свободы экономической деятельности, негативно повлияет на хозяйственную маневренность, заинтересованность и эффективность регулируемых субъектов предпринимательства. Это ограничение несоразмерно заявленной цели формирования национальных индикаторов и не приведет к решению задач справедливого ценообразования на товарном рынке, обеспечения недискриминационного доступа к товарам и гарантийного исполнения сделок", - отмечает член правления "Газпрома" Владимир Марков, с письмом которого ознакомился "Интерфакс".

В "Газпроме" опасаются, что принятие инициативы "может повлечь ситуацию, когда производитель будет ограничен в планировании производства и сбыта продукции и не сможет свободно, руководствуясь коммерческими мотивами, наращивать производство и реализовывать товар во внебиржевом сегменте до момента выполнения введенных нормативов реализации товара на бирже".

Критики законопроекта отмечают, что он не определяет порядок действий при невозможности выполнения производителем нормативов, ведь требуемый оборот может быть не достигнут по причине отсутствия спроса.

"Полученные в результате введения директивных мер ценовые индикаторы не будут объективными, поскольку индикаторы цен являются рыночной категорией и должны формироваться исключительно в условиях свободы предпринимательства. Последующее применение необъективных индикаторов приведет к усугублению дисбалансов товарных рынков", - предупреждает глава GR "Газпрома".

Действующая система госрегулирования оптовых цен на газ не позволяет бирже соответствовать сути института организованной торговли и формировать объективные стоимостные индикаторы, считает Марков.

"Биржевые цены на газ прямо обусловлены уровнем регулируемой оптовой цены, не зависят от категорий спроса и предложения, в связи с чем они являются косвенно регулируемыми. Из этого следует, что любые товары, на оптовую торговлю которыми распространено государственное ценовое регулирование, априори не могут быть надлежащим предметом биржевых торгов и опосредовать их развитие", - сказано в письме.

Стимулирование развития биржевой торговли, по мнению "Газпрома", должно включать "комплекс мероприятий по созданию привлекательных экономических условий для реализации товаров на организованных торгах на основе принципа свободы предпринимательства, дисбалансов рынка, повышение включая устранение доступности и надежности биржевой инфраструктуры как для поставщиков, так и для потребителей, естественное образование класса потребителей, заинтересованных в приобретении товаров на бирже".

Кроме того, законопроект устанавливает требования к минимальному размеру собственных средств товарной торговой системы. Они основываются на числовом значении показателя объема торгов, которое не должно превышать установленное нормативным актом Банка России числовое значение. При этом других критериев, определяющих качественные характеристики функционирования товарной торговой системы, в законопроекте не обозначено.

"В случае превышения объема торгов в товарной торговой системе потребуется его сокращение либо приведение собственных средств к установленному размеру. Считаем, что ограничение товарной торговой системы по минимальному размеру собственных средств не является объективным критерием для оценки допустимого объема торгов", - полагают в "Газпроме".

Максимальный годовой оборот торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже был зафиксирован в 2017 году – более 20 млрд кубометров. В 2022 году он упал до 5,7 млрд куб. м; с начала 2023 года оборот составил уже 6,7 млрд куб. м.