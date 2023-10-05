ФАС обсуждает с металлургами мировое соглашение по делу о завышении цен

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продолжает обсуждать с металлургическими компаниями возможность заключения мирового соглашения, однако не видит оснований для минимального штрафа по "делу металлургов" (о необоснованном завышении цен на метпродукцию в 2021 году) из-за их хороших финансовых результатов по итогам 2022 года.

"Речь шла о том, что если бы компании находились в тяжёлом финансовом положении, то можно было бы рассматривать штраф так называемый ниже низшего, то есть 0,5% от возможного штрафа. Но показатели 2022 года позитивные, компании получили хороший финансовый результат, несмотря на ситуацию. Поэтому для штрафа "ниже низшего" оснований нет. Поэтому работаем над тем, чтобы снижение (размера штрафа - ИФ) было не "ниже низшего", - заявил глава ФАС Максим Шаскольский журналистам в кулуарах IV Евразийского форума по картелям.

Шаскольский добавил, что "компании не согласны, но они понимают, что получили дополнительный доход".

Отвечая на вопрос, обсуждается ли с металлургическими компаниями заключение мирового соглашения, глава ФАС сказал: "Мы к этому идем".

"Общение не простое, но всё идёт планомерно", - отметил Шаскольский, добавив, что судебные разбирательства, возможно, будут завершены до конца этого года.