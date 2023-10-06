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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Цены на нефть постепенно восстанавливаются после обновления минимумов с августа

Brent торгуется у $84,2 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть восстанавливаются в пятницу после обновления минимумов с августа по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по московскому времени в пятницу составила $84,2 за баррель, что на $0,13 (0,15%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов упала на $1,74 (2%), до $84,07 за баррель, минимума с 24 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,21 (0,26%), до $82,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,91 (2,3%), до $82,31 за баррель, минимума с 30 августа.

Накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные Минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.

Brent WTI
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