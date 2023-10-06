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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

В Новосибирске создали стенды для проверки генераторов Airbus и Boеing

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) спроектировали уникальные стенды для испытания генераторов самолетов Airbus и Boеing, вертолетов Robinson и Agusta, сообщает пресс-служба университета.

Сотрудники научно-исследовательской лаборатории "Испытания электроприводов" НГТУ НЭТИ ввели работу над созданием стендов в течение года в рамках программы "Приоритет 2030". Разработанные устройства позволят проводить надежную послеремонтную проверку оборудования, говорится в сообщении.

Стенд для испытания генераторов - это установка, реализующая проверку функционирования как самих электрических генераторов, так и систем их автоматической защиты и управления на борту. Стенд проверяет функцию автоматического ограничения частоты и амплитуды напряжения, вырабатываемой этими генераторами.

Также на стенд устанавливаются типовые авиационные блоки управления, имитирующие различные режимы работы, и осуществляется их автоматическая проверка.

Инженерам удалось преодолеть сложности, связанные с высокой частотой вращения ряда импортных генераторов (до 25 000 об/мин), а также с уходом из России импортных вычислительных систем таких брендов, как National Instruments, Siemens и других, отметили в университете. В итоге стенд способен обеспечивать автоматический сбор и обработку данных в ходе программы испытаний, из этих данных формируется электронный протокол, который передается на серверные хранилища.

"НГТУ НЭТИ имеет богатый опыт по созданию стендов испытания практически любых агрегатов вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-26 и других. Два года назад мы разработали, изготовили и передали заказчику стенды испытания ряда авиационных генераторов: СГС-40, СГО-30, ГТ40ПЧ6 и ГТ40ПЧ8, а также ГТ120ПЧ6", - отмечает руководитель Научно-исследовательской лаборатории "Испытания электроприводов" НГТУ НЭТИ Денис Котин.

Руководитель инжинирингового центра "Энергоэффективная электромеханика и мехатроника" НГТУ НЭТИ Дмитрий Топорков напомнил через пресс-службу, что иностранным компаниям запретили ремонт и обслуживание авиационной техники, принадлежащей России.

Airbus Robinson НГТУ Новосибирск Boеing Дмитрий Топорков
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