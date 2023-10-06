Суд на Украине арестовал активы Фридмана, Авена и Косогова на $464 млн

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Украинский суд арестовал корпоративные права общей стоимостью более 17 млрд гривен ($464 млн по текущему курсу) на Украине, принадлежащие трем бизнесменам - Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.

"По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права на Украине, принадлежащие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову", - говорится в сообщении.

Украинская спецслужба уточняет, что решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми бизнесмены владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные офшорные компании.

"Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн. Среди заблокированных активов - финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод", - отмечается в сообщении.

"Арест этого имущества не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей передачи активов в доход Украины", - добавляет СБУ.

Все три бизнесмена находятся под санкциями Украины. Кроме того, Фридман и Авен включены в санкционные списки США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии.

Подконтрольная Косогову, Фридману и Авену люксембургская ABH Holdings S.A. ранее была мажоритарным акционером украинского Альфа-банка, входящего в группу системно важных банков Украины. Вскоре после начала конфликта в стране в 2022 году кредитная организация сменила название на Сенс банк, а в июле 2023 года была национализирована украинскими властями. Тогда же, в июле, в украинские санкционные списки попала и ABH Holdings.

ABH Holdings недавно заявила о готовности отстаивать свои права на Сенс банк в международном арбитраже.

Косогов, Фридман и Авен также являются совладельцами холдинга VEON, в состав которого входит "Киевстар" - крупнейший на Украине телекоммуникационный оператор.