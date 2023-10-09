На долю резидентов РФ пришлось около 83% выплат при погашении евробондов "Россия-2023"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На долю российских резидентов пришлось около 83% выплат при погашении в сентябре этого года выпуска суверенных еврооблигаций "Россия-2023". Это следует из данных, которые привел ЦБ в опубликованном в понедельник обзоре рисков финансовых рынков.

Общий объем выпуска составлял $3 млрд (погашение Минфин проводил в рублях), из которых $2,5 млрд пришлось на российских резидентов, говорится в обзоре. Остальные средства были переведены Минфином на счета типа "И", что позволило исполнить обязательства перед держателями ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных депозитариях.

Погашение евробондов "Россия-2023" потенциально может спровоцировать дополнительный спрос на валюту со стороны держателей этих бумаг, сообщал ЦБ в начале сентября, объясняя свое решение скорректировать объем операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ. Ежедневный объем продаж юаней на валютном рынке в период с 14 по 22 сентября был увеличен с 2,3 до 21,4 млрд руб. в рублевом эквиваленте (совокупно за месяц продажи составили 174 млрд руб.), говорится в обзоре. Оставшийся объем валюты (в рамках операций зеркалирования) будет равномерно продан с 25 сентября по 31 января 2024 года. Решение Банка России было принято на фоне ожидаемых покупок валюты со стороны ряда владельцев ценных бумаг для соблюдения открытой валютной позиции (ОВП), напоминает регулятор.

Погашение евробондов "Россия-2023" приходилось на 16 сентября. Минфин сообщал, что перечислил в НРД 297 млрд рублей (эквивалент $3,073 млрд) для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по этому выпуску.

Большая часть бумаг, вероятно, находилась у коммерческих банков, которые на начало 2022 года являлись держателями большей части еврооблигаций, имевшихся у российских инвесторов, писали в своем обзоре аналитики "Ренессанс Капитала". Конвертация крупного валютного актива в рубли на фоне уменьшения глубины валютного рынка может привести к изменению ОВП банков и потребности в приобретении валютных активов, сообщалось в обзоре.

При этом аналитики отмечали, что подобная ситуация имела место в мае 2023 года (несколько крупных корпоративных погашений), но сама по себе к возникновению дисбаланса на валютном рынке не привела. В этот раз ЦБ, который наверняка знает структуру держателей бумаги и специфику структуры их балансов, вероятно, очень не хочет стимулировать возникновение факторов, способствующих ослаблению рубля, говорилось в обзоре.