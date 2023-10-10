Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,6% из-за ослабления рубля

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала, сдерживающим фактором для "быков" выступает проседающая нефть после ралли в начале недели из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс РТС за минуту торгов просел на 0,6% на фоне ослабления рубля, индекс МосБиржи почти не изменился.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3174,46 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1001,4 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар подрос до 99,76 рубля (+0,44 рубля), в начале утренней сессии цена сделок поднималась выше 100 руб./$1.

Подорожали акции "Магнита" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Поддержку акциям Сбербанка оказал его отчет за девять месяцев по РСБУ: банк за 9 месяцев получил 1 трлн 129,3 млрд рублей чистой прибыли, в сентябре - 130,2 млрд рублей.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "Норникеля" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, мировая конъюнктура ко вторнику сложилась смешанной: биржи Азии движутся неоднородно, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете слабо повышается. Нефтяной рынок выпускает пар и выглядит нейтрально. На рынке акций РФ интерес представляет отчет Сбербанка и внеочередное общее собрание акционеров "ОГК-2"; акции "Татнефти" последний день торгуются с дивидендами.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", во вторник рынок акций РФ может приостановить восходящую траекторию на фоне стабилизации цен на нефть. В целом техническая картина по индексу МосБиржи не изменилась - торговля по-прежнему происходит внутри широкого диапазона. Вероятно, такой тренд продолжится в краткосрочной перспективе, потому что причин для снижения к нижней границе 3000 пунктов пока нет, равно как и роста к верхнему уровню сопротивления 3300 пунктов.

На американском рынке в краткосрочной перспективе ключевые индексы могут продолжить восстановление от минимумов июня - по индексу S&P 500 есть потенциал роста порядка 3%, считают эксперты "БКС МИ".

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. "Основным риском для рынка акций сейчас выступает укрепление рубля, которое, вероятно, приведет к распродажам в акциях экспортеров. В меньшей степени это касается нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть", - считает он.

Ключевое события вторника - публикация финансовых результатов Сбербанка за сентябрь. Инвесторов интересует влияние повышение ставки на прибыль банка. В случае, если негативного сюрприза там не будет, подъем бумаг Сбербанка может продолжиться. Кроме этого, во вторник последний день для получения дивидендов от "Татнефти". Учитывая текущие цены на нефть и слабый рубль бумаги компании смогут быстро закрыть дивидендный "гэп", считает Головинов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,4-0,6% после заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), отыграв стартовые потери.

Рынок воспринял свежие высказывания президента Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан как указывающие на то, что резкий рост доходности американских гособлигаций может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставок ФРС, пишет MarketWatch.

По словам Логан, если ставки будут "оставаться выше из-за повышенных премий за срочность, необходимость повышения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) может снизиться. Однако Федеральному комитету по операциям на открытом рынке (FOMC), возможно, придется принять дополнительные меры сообразно той степени, в которой рост долгосрочных процентных ставок обусловлен состоянием экономики".

Вместе с тем зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон сказал, что взлет доходностей долгосрочных инструментов мог быть результатом того, что инвесторы посчитали набранные экономикой темпы сильнее предполагавшихся ранее и подумали, что ФРС придется держать ставки на повышенном уровне более долгий срок.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,1%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены снижаются после взлета накануне, трейдеры оценивают возможные последствия вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $87,59 за баррель (-0,6% и +4,2% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $85,77 за баррель (-0,7% и +4,3% накануне).

Израиль продолжил атаковать объекты в секторе Газа в ночь на вторник, сообщила газета The Times of Israel. Всего с субботы вооруженные силы страны поразили 1707 целей в Газе, включая 475 ракетных систем, 73 командных центра, 23 объекта стратегической инфраструктуры и 22 подземные цели.

В то же время, как передает Al Jazeera, палестинская радикальная вооруженная группировка "Бригады мучеников Аль-Аксы" заявила, что ее бойцы ведут бои с израильскими войсками в контролируемых израильтянами Дженине и Наблусе на Западном берегу реки Иордан.