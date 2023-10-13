Дюков не видит целесообразности в дальнейшем росте нормативов биржевых продаж топлива

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава "Газпром нефти" Александр Дюков не видит целесообразности в дальнейшем росте биржевых нормативов продаж топлива, по его мнению, это может привести к ненужным корректировкам работы НПЗ.

"Я не думаю, что в этом есть большая целесообразность. Частый случай, когда трейдеры покупают топливо через биржу, но затем отказываются от выборки, от получения этого топлива. И тем самым вносят ненужные коррективы в плановую работу, в том числе нефтеперерабатывающих заводов и сбытовых предприятий ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний - ИФ)", - сказал Дюков журналистам в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

Он также отметил, что сейчас "Газпром нефть" продает на бирже топливо выше норм: "Мы в сентябре продавали моторное топливо через биржу в объемах выше нормативов".