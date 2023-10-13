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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Денежная база РФ в широком определении в сентябре уменьшилась на 3,9%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в сентябре 2023 года уменьшилась на 1 трлн 18,1 млрд рублей, или на 3,9%, до 24 трлн 782,9 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-сентябре денежная база увеличилась на 354,3 млрд рублей, или на 1,5%, с 24 трлн 428,6 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 октября 2023 года снизились до 17,5% с 30,1% на 1 сентября.

Объем наличных денег в составе денежной базы в сентябре уменьшился на 9,1 млрд рублей, или на 0,05%, до 18 трлн 349,7 млрд рублей.

В январе-сентябре объем наличных денег вырос на 2 трлн 2 млрд рублей, или на 12,2%, с 16 трлн 347,7 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных снизились к 1 октября до 21,1% с 29% на 1 сентября, когда они стали максимальными с 1 октября 2010 года.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в сентябре выросла до максимальных с 1 мая текущего года 74,0% c 71,2%.

В составе денежной базы в сентябре объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ снизился на 1 трлн 293,9 млрд рублей, или на 28,4%, до 3 трлн 269,4 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - вырос на 284,9 млрд рублей, или на 10,9%, до 2 трлн 892,1 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

ЦБ РФ Банк России
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