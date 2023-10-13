Deutsche Bahn может продать подразделение Arriva за 1,6 млрд евро

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Германская железнодорожная компания Deutsche Bahn близка к продаже подразделения Arriva, оператора пассажирских перевозок в 10 странах Европы, инвесткомпании I Squared Capital, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, стороны обсуждают сделку, в рамках которой Arriva будет оценена в 1,6 млрд евро с учетом долга, и могут согласовать ее в ближайшие дни.

Штаб-квартира Arriva находится в Великобритании. Компания отвечает за операции Deutsche Bahn в сфере региональных транспортных услуг за пределами Германии, в частности, является оператором сети пригородных поездов и автобусов в Британии. Ежегодно транспортные сервисы Arriva перевозят в общей сложности порядка 1,5 млрд человек.

Штат компании составляет около 35 тысяч сотрудников. Ее выручка в 2022 году увеличилась на 3,6%, составив 4,2 млрд евро. На долю этого подразделения пришлось 7,5% всей выручки Deutsche Bahn в прошлом году.

Скорректированная операционная прибыль Arriva в 2022 году составила 12 млн евро против убытка в 73 млн евро в 2021 году.

Deutsche Bahn отказалась комментировать FT сообщения источников о переговорах с I Squared Capital, но заявила, что хотела бы отделить Arriva до конца 2024 года.

"Этот процесс идет, и мы достигли существенного прогресса в нем за последние два года", - отметили в компании.

Deutsche Bahn приобрела Arriva в 2010 году за 1,6 млрд фунтов .

В марте 2019 года германская компания сообщала, что ее наблюдательный совет рекомендовал менеджменту рассмотреть варианты продажи до 100% акций Arriva одному или более инвесторам, а также возможность проведения IPO этого подразделения.

Компания ушла из ряда стран, включая Данию, Сербию и Швецию, после стратегической реорганизации бизнеса в 2020 и 2021 годах.