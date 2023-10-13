ЦБ РФ объявит подходы к возобновлению регулярных операций по бюджетному правилу в декабре

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Банк России объявит подходы к возобновлению зеркалирования регулярных операций с валютой в рамках бюджетного правила и решение о реализации отложенных покупок валюты в декабре, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Это будет очень похоже на то решение, которое принималось в 2018 году. Как вы помните, в декабре 2018 года мы объявили наши подходы к возобновлению этих регулярных операций. Сейчас мы тоже ориентируемся на то, что в декабре объявим решение рынку", - сказал зампред.

"Общие подходы будут такими же, то есть накопленный объем отложенных покупок будет распределен равномерно на какой-то значимый промежуток времени. В прошлый раз это было три года. Сейчас посмотрим, сколько накопится, исходя из этого, будем принимать решение", - отметил он.

Минфин в августе перешел от продаж к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. ЦБ заявил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на рынке в рамках зеркалирования этих операций. Минфин РФ с 7 августа по 6 сентября планировал направить на покупку валюты 40,5 млрд рублей (ежедневный объем покупок - 1,8 млрд рублей), с 7 сентября по 5 октября - 276,2 млрд рублей (ежедневный объем - 13,2 млрд рублей), с 6 октября по 7 ноября - 398,7 млрд рублей (ежедневный объем - 18,1 млрд рублей).

ЦБ продолжил продавать валюту на рынке в рамках зеркалирования операций по инвестированию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом регулятор с 14 по 22 сентября 2023 года временно увеличил объем ежедневных операций на фоне погашения суверенных еврооблигаций объемом $3 млрд. Всего за этот период ЦБ продал валюту на 150 млрд рублей (ежедневный объем продаж составлял 21,4 млрд рублей).

Заботкин отметил, что основными держателями этих евробондов на момент погашения были российские инвесторы. "И они взамен долларового актива (еврооблигации) получили рублевый (рубли на счетах). Соответственно, у инвесторов произошло изменение валютной структуры их активов, и у ряда из них было желание вернуться к предыдущей структуре. Нам надо было сделать так, чтобы процесс ребалансировки валютной структуры активов не создал дополнительной волатильности на валютном рынке", - объяснил зампред.