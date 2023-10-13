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В ЦБ РФ заявили о все еще высоких темпах роста кредитования в сентябре

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Кредитная активность в сентябре стала более умеренной, но ее уровень все еще высокий для того, чтобы обеспечить устойчивую траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции до 4%, заявил в интервью агентству "Интерфакс" зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Темпы роста кредита - как розничного, так и корпоративного - в июле-августе были очень высокие. Был действительно большой всплеск по сравнению с темпами, которые уже ускорились в предыдущие месяцы. Относительно июля и августа сентябрь, наверное, покажет несколько более умеренную динамику. При этом розничное кредитование в сентябре продолжало поддерживаться стремлением банков выдать кредиты и желанием заемщиков взять их в преддверии вступления в силу очередного ужесточения макропруденциальных мер. Более убедительное замедление роста кредитования, наверное, будет проявляться в четвертом квартале", - заявил зампред.

По данным ЦБ, корпоративный портфель банков за август вырос на 1,7% против 2,1% в июле, розничный - на 3,2% против 1,8%. При этом в августе банки ускорили рост ипотечного портфеля до рекордных 3,7% с 2,5% в июле.

"По моей оценке, мы закончили сентябрь с темпами ниже, чем июль-август, но уровень кредитной активности по-прежнему высокий по отношению к тому, где он должен быть для обеспечения устойчивой траектории сбалансированного роста и снижения инфляции до 4%", - добавил Заботкин.

Он указал, что сроки полного проявления эффектов решений ЦБ на экономику и инфляцию сильно растянуты во времени. Основная масса эффектов реализуется в интервале 3-6 кварталов, но при более сильных изменениях ставки эффекты станут заметнее и в первые два квартала.

"Требовать, чтобы все произошло в первый месяц, этого денежно-кредитная политика ни в одной стране мира обеспечить не может. Эти лаги связаны с тем, как экономические агенты принимают решения. Скажем, значительная часть тех кредитов, которые выдавались в августе и сентябре, особенно в части розницы, ипотеки, они выдавались еще в рамках кредитных решений, которые были приняты до повышения ставки", - сказал он.

Зампред еще раз отметил, что на степень переноса решений ЦБ в темпы роста кредитования влияет наличие льготных программ.

"Тот вклад, который в общий рост кредита вносят льготные программы, не чувствителен к нашей ставке. Это означает, что для достижения того же результата требуется более значимое изменение ключевой ставки. Это то, о чем мы всегда говорим. Если кто-то получает кредиты дешевле, то другие должны будут заплатить за кредиты дороже. Только стабильно низкая инфляция делает кредиты одинаково доступными для всех", - указал он.

ЦБ РФ Банк России Алексей Заботкин
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