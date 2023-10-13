Центробанк отметил, что инфляция складывается ближе к верхней границе прогноза на 2023 г.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ складывается ближе к верхней границе прогноза ЦБ на 2023 год 6-7%, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Да (ближе к верхней границе диапазона - ИФ), исходя из тех недельных цифр, которые мы получили с 15 сентября", - сказал Заботкин.

Устойчивые компоненты годовой инфляции, по его мнению, начнут замедляться к середине 2024 года.

"Надо учитывать такой момент, что в июле этого года повышения тарифов не было, оно было опережающим образом реализовано в декабре 2022 года. В следующем году тарифы будут повышены как обычно – в июле. Соответственно, с точки зрения годового сравнения это будет означать, что в июле 2024 года показатель годовой инфляции может еще подрасти именно из-за вклада тарифов. Когда этот тарифный эффект уйдет, после июля следующего года годовая инфляция уже будет двигаться в направлении 4%", - отметил зампред.

Инфляция, по прогнозу ЦБ, достигнет таргета в 4% в декабре 2024 года. "Мы будем проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы годовая инфляция в декабре следующего года была вблизи 4%. Это наша цель", - заявил Заботкин.

Ситуация с годовой инфляцией начнет разворачиваться во втором квартале 2024 года, добавил он. "Просто в июле будет еще один фактор, тарифы, который способен ее локально подвинуть вверх. В целом показатель годовой инфляции весной-летом перейдет к снижению", - заявил он.

Текущие темпы роста цен, по мнению ЦБ, сейчас находятся на максимальных уровнях. "Однако текущие темпы роста цен и в начале следующего года будут несколько выше тех, которые были в начале 2023 года, поэтому показатель годовой инфляции продолжит расти", - подчеркнул Заботкин.