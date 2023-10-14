Матвиенко попросила Оман ускорить подписание соглашения о безвизовом режиме

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к председателю Госсовета Омана Абдулмалику Аль Халили с просьбой помочь с подписанием соглашения между двумя странами о безвизовом режиме.

"Нам кажется важным подписать соглашение о безвизовом режиме для граждан с обычными паспортами, это бы увеличило количество посещений (туристов) между нашими странами. Проект направили в Оман, просим посодействовать в ускорении согласования и подписания", - сказала Матвиенко на встрече с Аль Халили в Нью-Дели на полях парламентского саммита G20 в субботу.

Она также сообщила, что объем взаимного товарооборота с Оманом с января по июнь этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,6 раза и достиг $250 млн, "но потенциал гораздо больше".

Также продолжается работа по строительству международного транспортного коридора Север-Юг с участием Омана, "проект активно продвигается", сказала Матвиенко.

Аль Халили в ответ попросил передать ему список соглашений, об ускорении подписания которых попросила Матвиенко и обещал дать ответ по всем пунктам. "Проработаем вопросы, будут готовы ответы на все из них к нашему визиту в Москву", - сказал Аль Халили.

Матвиенко на встрече сообщила, что визит состоится до конца текущего года.

Ранее она сказала, что товарооборот между Россией и Индией также вырос в пять раз за последние 1,5 года - до $50 млрд.