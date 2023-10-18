Уолл-стрит завершила торги во вторник без сильных изменений

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США, преимущественно снижавшиеся в ходе сессии во вторник, завершили торги без выраженной динамики, инвесторы оценивали статданные и отчетность крупных американских компаний.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в августе продажи увеличились на 0,8%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Кроме того, объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики не ожидали изменения показателя. В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о его росте на 0,4%.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер отметил, что Федрезерву следует прекратить подъем базовой процентной ставки, поскольку американский малый бизнес серьезно страдает от ужесточения денежно-кредитной политики.

Его коллега из ФРБ Ричмонда Том Баркин предположил, что американская экономика может оказаться слабее, чем следует из последних статданных, что способствует снижению инфляционного давления.

"Вопрос в том, насколько эта слабость сказывается на инфляции", - сказал Баркин, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

Акции Goldman Sachs Group подешевели на 1,6%. Американский банк в третьем квартале 2023 года резко сократил чистую прибыль, при этом показатель выручки изменился слабо.

Рыночная стоимость Bank of America Corp. увеличилась на 2,3%. Второй по размеру активов банк США нарастил чистую прибыль в прошлом квартале на 10%, выручку - на 3%.

Котировки бумаг другого банка, Bank of New York Mellon, повысились на 3,8%. Крупнейший в мире банк-кастодиан втрое увеличил чистую прибыль в июле-сентябре.

Между тем чистая прибыль американского производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson в третьем квартале осталась на прошлогоднем уровне, в то время как выручка выросла на 6,8%. Котировки акций J&J опустились на 0,9%.

Капитализация Wyndham Hotels & Resorts подскочила на 9% на новости, что американская гостиничная сеть Choice Hotels International хочет купить конкурента примерно за $9,8 млрд с учетом долга.

Акции Tupperware Brands Corp. подорожали на 7,9%. Производитель пластиковой посуды сообщил об отставке главного исполнительного директора Мигеля Фернандеса. Компанию возглавит Лори Энн Голдман.

Цена бумаг Lockheed Martin выросла на 0,2% несмотря на то, что американская военно-промышленная компания увеличила выручку в третьем квартале на 2% при снижении чистой прибыли.

Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,04% и составил 33997,65 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Chevron Corp. и Coca-Cola Co., подорожавшие на 1,3% и 1,2% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,01% - до 4373,2 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,25% и составил 13533,75 пункта.