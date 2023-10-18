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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Член совета управляющих ФРС Уоллер предложил не спешить с решением по ставке

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США могла бы занять выжидательную позицию и посмотреть на развитие экономики до принятия каких-либо решений в отношении процентных ставок, считает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

"Я буду внимательно следить за данными, чтобы понять, начинает ли охлаждаться реальная сторона экономики - или цены, номинальная сторона экономики, разгоняются, - заявил он на семинаре в Лондоне. - Пока еще рано судить. Поэтому я считаю, что мы можем подождать и посмотреть, как развивается экономика, прежде чем принимать твердые решения по траектории процентной ставки".

По словам Уоллера, если реальная сторона экономики будет охлаждаться, у Федрезерва появится больше возможностей не торопиться с дальнейшим повышением ставок. В случае же стабилизации или ускорения инфляции наверняка потребуется дополнительное ужесточение политики, полагает он.

При этом Уоллер выразил свое удивление устойчивостью потребительских расходов к снижению доступности заемного капитала и указал, что будет "терпеливо ждать" данных об их динамике.

Уоллер считается одним из главных "ястребов" в руководстве ФРС. Ранее он настаивал, что американскому ЦБ необходимо продолжать подъем ставки, пока он не добьется устойчивого замедления инфляции в США.

Кристофер Уоллер США ФРС
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