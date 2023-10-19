Пауэлл отметил, что сильные статданные могут стать основанием для подъема ставок ФРС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост экономики страны, и если такая тенденция сохранится, это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок. Об этом заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл в четверг.

"Мы внимательно относимся к последним данным, показывающим устойчивость экономического роста и спроса на рабочую силу, - сказал он, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка. - Дополнительные свидетельства стабильного роста выше тренда или того, что напряженность на рынке труда больше не ослабевает, могут поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией и могут послужить основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Пауэлл заявил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию, сообщает MarketWatch.

Он сказал, что ФРС также внимательно смотрит на финансовые условия, которые изменились из-за существенного роста доходностей долгосрочных гособлигаций. "Постоянные изменения финансовых условий могут иметь последствия для курса ДКП", - отметил Пауэлл.

ФРС за последние 19 месяцев повысила процентные ставки практически с нуля до диапазона 5,25-5,5% годовых. Пауэлл заявил, что в настоящее время ДКП является "ограничительной", оказывая понижательное давление на экономическую активность и инфляцию.

Глава Федрезерва приветствовал "более низкие показатели" инфляции в летние месяцы. Он отметил, что эта тенденция отмечается и в отчетах за сентябрь, хотя самые последние данные "были несколько менее обнадеживающими". При этом Пауэлл отметил, что сотрудники ФРС прогнозируют дальнейшее сокращение базовой инфляции в сентябре.

Он заявил, что инфляция по-прежнему слишком высока, и "несколько месяцев хороших данных" – это только начало того, что необходимо для возвращения инфляции к целевому показателю в 2%.

Также он отметил, что темпы подъема экономических показателей постоянно удивляли в этом году, включив сюда розничные продажи в сентябре, данные о которых были опубликованы на прошлой неделе.

Розничные продажи в США в прошлом месяце выросли на 0,7% относительно августа. Результат существенно превзошел прогнозы аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем ожидали увеличения на 0,3%, The Wall Street Journal - на 0,2%. Кроме того, данные за август были пересмотрены в сторону повышения – до роста на 0,8% с 0,6%.

По словам Пауэлла, прогнозы указывают на хорошие темпы роста ВВП США в третьем квартале, однако в четвертом квартале и в следующем году они будут замедляться.