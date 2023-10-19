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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Минэнерго обусловило ослабление запрета на экспорт нефтепродуктов ценами и объемами выпуска

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Решение об ослаблении запрета на экспорт нефтепродуктов зависит не только от цен на нефтепродукты, но и от производственных показателей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Мы смотрим, продолжаем мониторить ситуацию. Все зависит от того, будет ли этот запрет вызывать какие-то изменения на самих НПЗ, тогда будем принимать решения. За ситуацией следим в ежедневном режиме. Мы мониторим не только показатели стоимости нефтепродуктов, но и производственные показатели на самих НПЗ", - сказал он.

Шульгинов напомнил, что вице-премьер РФ Александр Новак "дал поручение нефтяным компаниям обратить внимание на увеличение обьемов выпуска зимних видов топлива, это нужно и для северного завоза". "В рамках этого поручения и работаем. Компании в процессе наращивания запасов зимнего топлива", - отметил министр.

Николай Шульгинов Минэнерго РФ
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