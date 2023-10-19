Правительство утвердило допэмиссию РЖД на 85,7 млрд рублей

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение увеличить уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на 85,7 млрд руб. путем дополнительного размещения акций.

Соответствующее распоряжение №2900-р от 19 октября опубликовано на официальном портале правовых актов.

РЖД дополнительно разместят 55,705 млн привилегированных акций типа "Б" и 29 млн 997,918 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Способ размещения – закрытая подписка в пользу единственного акционера Российской Федерации в лице правительства.

Привлеченные средства будут направлены на развитие ж/д инфраструктуры Центрального транспортного узла (ЦТУ).

Ранее совет директоров РЖД утвердил цену размещения в размере 1 тыс. за бумагу.

В конце мая текущего года РЖД разместили допэмиссию объемом 10 млрд руб. для развития ЦТУ. В декабре 2022 года компания провела допэмиссию "префов" на сумму 217 млрд рублей в пользу РФ для снижения долговой нагрузки.

По данным сайта РЖД, по состоянию на 1 мая 2023 года уставный капитал монополии составлял 3 трлн 212,18 млрд рублей и был разделен на 2 млрд 576 млн 882 тыс. 181 обыкновенных акций, 150 млн привилегированных акций, 250 млн привилегированных акции типа "А", 18,3 млн привилегированных акции типа "Б" и 217 млн привилегированных акции типа "В", номиналом 1 тыс. руб. за бумагу.