Аналитики оценили бизнес ритейлера Henderson в 25-31,6 млрд рублей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Стоимость акционерного капитала ритейлера мужской одежды Henderson может находиться в диапазоне 25-31,6 млрд рублей, такую оценку привели аналитики Альфа-банка.

При этом справедливая стоимость бизнеса (EV) без учета обязательств по аренде варьирует в пределах 28,5-35 млрд рублей.

Таким образом, мультипликатор EV/EBITDA на 2024 год оценивается на уровне 6,2-7,6x.

Кроме того, аналитики ожидают, что среднегодовые темпы роста выручки Henderson составят 17% в 2023-2028 гг. при рентабельности по EBITDA на уровне 24-28%.

Ранее Henderson объявил о планах провести IPO на "Мосбирже", торги ее акциями могут стартовать в начале ноября. Ожидается, что по результатам IPO free float может превысить 10%.

Сделка призвана профинансировать экспансию сети на рынке, который за последние полтора года освободили исторически доминировавшие на нем глобальные бренды.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России (компания управляет 159 магазинами в 64 городах России, также у нее есть два магазина в Армении). В 2022 году выручка компании увеличилась на 30%, до 12,4 млрд рублей.