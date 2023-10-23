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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне на 0,5 млн т

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в октябрьском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) на 0,5 млн тонн, до 49,1 млн тонн.

В сентябре прогноз был поднят на 2 млн тонн, до 48,6 млн тонн, в августе - на 1,4 млн тонн, до 46,6 млн тонн.

Оценка экспорта для ближайшего конкурента – ЕС снижена до 36,1 млн тонн с 36,2 млн тонн в сентябре и августе.

Прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году увеличился до 89 млн тонн с 87,4 млн тонн в прошлом месяце.

Оценка экспорта всех видов зерна из РФ также повышена: новый показатель составляет 59,2 млн тонн против 58,6 млн тонн, которые прогнозировались в сентябре. Прогноз сбора зерна увеличен до 130,2 млн тонн со 128,6 млн тонн.

Оценка экспорта зерна из ЕС сократилась до 50,1 млн тонн с 50,2 млн тонн месяцем ранее.

По оценке МСЗ, мировой сбор зерновых в 2023/2024 сельхозгоду составит 2 млрд 292,1 млн тонн (2 млрд 294,5 млн тонн по сентябрьскому прогнозу), в том числе 784,9 млн тонн пшеницы (783,5 млн тонн).

В прошлом году в РФ было собрано 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Экспорт в минувшем сельхозгоду, по данным Минсельхоза, составил рекордные 60 млн тонн, в том числе 47 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз
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