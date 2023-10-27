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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Центробанк перешел к прогнозированию цен на нефть марки Brent вместо Urals

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ по примеру Минэкономразвития отказался от прогнозирования цен на нефть марки Urals и перешел к прогнозированию цен марки Brent.

В опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе ЦБ закладывает цены на нефть марки Brent в 2023 году на уровне $83 за баррель, в 2024 году - $80, в 2025 году - $75, в 2026 году - $70 за баррель.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ (которое еще в апреле начало прогнозировать Brent вместо Urals) прогнозирует цену на нефть марки Brent в 2023 году в $83,5 за баррель, в 2024 году - $85, в 2025 году - $80,2, в 2026 году - $76,2.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу объяснила переход на прогнозирование цены нефти марки Brent тем, что это "позволит лучше отражать наше видение мирового баланса на рынке нефти, а также сопоставлять наш (Банка России - ИФ) прогноз с ценой, которая применяется для налогообложения".

Она также указала на возможное влияние на нефтяные цены текущего арабо-израильского конфликта. "Ситуация на Ближнем Востоке выступает существенным фактором неопределённости, в том числе с точки зрения динамики цен на энергоносители. В обновленном прогнозе мы немного повысили оценку по цене на нефть", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка.

Минэкономразвития РФ Brent Urals Банк России ЦБ РФ
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