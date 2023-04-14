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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Минэкономразвития прогнозирует цену на нефть Brent в 2023 году в $80,7 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует цену на нефть марки Brent в 2023 году в $80,7 за баррель, в 2024 году - $75,7, в 2025 году - $71,9, в 2026 году - $70,6.

Минэкономразвития РФ внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023-2026 годы, сообщил журналистам представитель министерства.

В ближайшее время они будут разосланы в регионы и ведомства в рамках работы над уточнением бюджета на 2023 год и подготовки бюджета и финансового плана на 2024-2026 годы.

Источник, знакомый с ходом обсуждения прогноза, пояснил "Интерфаксу", что "в рамках сценарных условий предусмотрен отход от индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)", а в сценарные условия включен прогноз цены на нефть марки Brent, а также оценка экспортной контрактной цены по данным ФТС (она идет в закрытом формате).

Кроме того, по его словам, "ввиду противодействия санкционным решениям в открытой части прогноза исключили всевозможные показатели, открытие данных по которым может нанести вред деятельности, в основном это данные по ТЭК". "В частности, закрыты прогнозные данные в сфере ТЭК по объемам добычи и экспорта, а также экспортным ценам", - сказал он.

Минэкономразвития РФ Brent
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