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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 3,29%, на Аи-92 - на 0,73%

Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 3,29%, на Аи-92 - на 0,73%
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 3,29% до 54 697 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,73% до 50 629 руб./т. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

23.10.2023 24.10.2023 % к пр. д. 25.10.2023 % к пр. д. 26.10.2023 % к пр. д. 27.10.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 56556 54785 -3,13 54534 -0,46 54992 0,84 54697 -0,54 -3,29
Регуляр-92 51002 50143 -1,68 50062 -0,16 50649 1,17 50629 -0,04 -0,73
ДТ-летнее 58048 58089 0,07 56532 -2,68 56294 -0,42 56377 0,15 -2,88
ДТ-зимнее 73081 73062 -0,03 74079 1,39 74122 0,06 74250 0,17 1,6
Мазут топочный 26824 26600 -0,84 28432 6,89 27384 -3,69 28018 2,32 4,45
Авиатопливо 80408 80920 0,64 81269 0,43 81352 0,1 82446 1,34 2,53
СУГ 29454 28853 -2,04 28562 -1,01 30092 5,36 30697 2,01 4,22

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ
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