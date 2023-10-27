Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 3,29%, на Аи-92 - на 0,73%
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 3,29% до 54 697 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,73% до 50 629 руб./т. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|23.10.2023
|24.10.2023
|% к пр. д.
|25.10.2023
|% к пр. д.
|26.10.2023
|% к пр. д.
|27.10.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|56556
|54785
|-3,13
|54534
|-0,46
|54992
|0,84
|54697
|-0,54
|-3,29
|Регуляр-92
|51002
|50143
|-1,68
|50062
|-0,16
|50649
|1,17
|50629
|-0,04
|-0,73
|ДТ-летнее
|58048
|58089
|0,07
|56532
|-2,68
|56294
|-0,42
|56377
|0,15
|-2,88
|ДТ-зимнее
|73081
|73062
|-0,03
|74079
|1,39
|74122
|0,06
|74250
|0,17
|1,6
|Мазут топочный
|26824
|26600
|-0,84
|28432
|6,89
|27384
|-3,69
|28018
|2,32
|4,45
|Авиатопливо
|80408
|80920
|0,64
|81269
|0,43
|81352
|0,1
|82446
|1,34
|2,53
|СУГ
|29454
|28853
|-2,04
|28562
|-1,01
|30092
|5,36
|30697
|2,01
|4,22
Цены приведены по национальному индексу