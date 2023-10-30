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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

НМТП за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 22,2 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по РСБУ в январе-сентябре 2023 года составила 22,208 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка НМТП увеличилась на 16%, до 22,143 млрд рублей.

Доходы от участия в других организациях составили 13,682 млрд рублей по сравнению с 2,446 млрд рублей годом ранее. Прочие доходы упали с 6,428 млрд рублей до 405 млн рублей.

Объем долгосрочных обязательств компании на 30 сентября 2023 года по сравнению с концом 2022 годом сократился с 11,96 млрд рублей до 11,13 млрд рублей, краткосрочных - с 9,6 млрд рублей до 3,04 млрд рублей.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.

НМТП Новороссийск Транснефть
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